8 sposobów na oszczędzanie miejsca w domu

Szafki i półki, które są montowane na ścianie, na jakiś czas odeszły w cień, jednak coraz częściej znów się z nimi spotykamy. Przede wszystkim dlatego, że miejsce w domu jest na wagę złota, a wiedzą to z pewnością wszyscy Ci, którzy mieszkają w mieszkaniach o małym metrażu w mieście. Jaka jest zaleta szafek wiszących? Wykorzystujemy w ten sposób całą przestrzeń i nie bierzemy pod uwagę wyłącznie miejsca dostępnego na podłodze. Możemy w ten sposób pomieścić naprawdę sporo! Takie szafki są zazwyczaj spotykane w kuchni, jednak również w sypialni i salonie mogą znaleźć swoje zastosowanie. Wystarczy, że poszukamy czegoś, co odpowiada aranżacji wnętrza i do niej pasuje. Mogą być metalowe, drewniane lub pokryte jakimś zaskakującym materiałem, np. tkaniną. Jednak musimy pamiętać o sprawdzeniu wytrzymałości ściany – nie możemy montować szafek i półek wiszących na ścianach, które są cienkie. Chyba, że ma to być wyłącznie półka ozdobna, która nie musi znosić zbyt dużego obciążenia.