8 sposobów na oddzielenie kuchni od salonu

Kuchnia z barkiem to najczęstsze rozwiązanie przy pomieszczeniach otwartych, które łączą, tak jak w tym przypadku salon z kuchnią i jadalnią. Barek ustawiony na linii ściany, która wyznacza symboliczny koniec kuchni, delikatnie zamyka całą aranżację. Jest wykonany z takich samych materiałów jak aneks kuchenny, dlatego od razu wiadomo, że jest to wciąż część kuchni i świetnie komponuje się z całą aranżacją. Jeżeli za barkiem mamy jadalnię, to może on również służyć do wydawania posiłków lub jako stolik pomocniczy, na którym odłożymy to, co nie zmieści się nam na stole podczas podawania posiłku.