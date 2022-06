Przed i po: renowacja zabytkowego dworku w Normandii

Kontrast w stosunku do tego, jak strych ten wyglądał w swoim poprzednim wcieleniu, jest niesamowity! Jedynie zachowane belki stropu świadczą o tym, że jest to tak naprawdę to samo pomieszczenie. Widzimy tu efekt ciężkiej pracy, która zaowocowała powstaniem pomieszczenia o charakterze ciepłym i przytulnym. Ściany pomalowano na delikatny kolor écru, który staje się doskonałym tłem dla ciemnego, drewnianego stropu. Koresponduje on z podłogą w podobnym odcieniu oraz ramami łóżek. Wyjątkowy klimat spotęgowany jest przez klimatyczne oświetlenie.