homify 360°: dom w stylu Bauhaus pod Warszawą

Motto wykreowane przez szkołę Bauhaus brzmi „forma wynika z funkcji”. Wskazuje to po raz kolejny na funkcjonalność jako nadrzędną wartość tego nurtu w architekturze. Dostrzec to można w wielu elementach tego domu, także w projekcie schodów. Są one pozornie prostokątnymi stopniami z drewna, które zdają się unosić w powietrzu. Sprawiają one takie wrażenie, gdyż z jednej strony przytwierdzono je do wolnostojącej, betonowej ściany.