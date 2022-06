7 złotych pomysłów, aby lepiej zorganizować kuchnię

Ściany do doskonałe miejsce nie tylko do przywieszania obrazów, czy też innych ozdób, ale przede Wszystkim stanowią one idealną powierzchnię do przymocowania funkcjonalnych półek. Do aranżacji kuchni widocznej na powyższym zdjęciu wybrano model wykonany z naturalnego drewna. W połączeniu z bielą, która dominuje w tym pomieszczeniu, całość tworzy niezwykle harmonijną i przede wszystkim stylową kompozycję.