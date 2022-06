9 niezapomnianych trendów w aranżacji wnętrz!

Motywy folklorystyczne są coraz częściej spotykane w aranżacji wnętrz. Jest to trend, który wciąż ewoluuje – zaś projektanci wnętrz testują jego predyspozycje do łączenia z różnymi stylami. Jeżeli chcemy urządzić wnętrze, które nawiązuje do motywów ludowych i folklorystycznych, to tak naprawdę wystarczy dodanie kilku elementów wystroju, aby taki efekt osiągnąć. Możemy sięgnąć po dekoracje, które są ozdobione np. motywem kurpiowskim lub łowieckim, a możemy też sięgnąć po meble użytkowe, które zostały wykonane z naturalnego drewna, są surowe i jednocześnie piękne – to samo tyczy się wszystkich akcesoriów użytkowych, takich jak porcelana, pościel, firany i zasłony – wszystko, co zostało stworzone ręcznie i nawiązuje do ludowości.