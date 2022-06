9 rzeczy, których nie warto kupować do domu!

Każdy z nas lubi otaczać się pięknymi przedmiotami, nie zawsze zastanawiając się, czy aby na pewno będzie pasować do naszego wnętrza. Mamy tak z ubraniami, kosmetykami i oczywiście dekoracjami, a nawet meblami! No bo kto z nas nie dał się skusić na wyjątkowo piękny stolik, w dodatku antyk i to w promocyjnej cenie?! Próbując powstrzymać kolekcjonerskie zapędy powinniśmy przede wszystkim zastanowić się nad tym, czego tak naprawdę będziemy potrzebować i co będzie odpowiadać aranżacji wnętrza. Poza tym musimy wziąć pod uwagę użyteczność tych przedmiotów, oczywiście jest to również zależne od tego, czy ma to być zwykła dekoracja, czy może kanapa lub np. biurko – wszystko powinno spełniać swoje podstawowe funkcje, a przy tym cieszyć nasze oko.

