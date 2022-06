Drewniany dom marzeń

W tej edycji homify 360 zabierzemy Was do uroczego drewnianego domu, zlokalizowanego w rustykalnym otoczeniu, na skraju lasu. Rozciągają się z niego malownicze widoki na okolicę, a on sam jest urzeczywistnieniem sielanki wiejskiego życia. Przestronny dom jest idealną oazą, w której skryć się można chcąc uciec od zgiełku i hałasu wielkomiejskiego życia. Architekci zrealizowali projekt oparty na naturalnym minimalizmie i prostocie. Obejrzyjcie wszystkie jego zdjęcia.