Jak wygodnie urządzić małą sypialnię?

Jeżeli mieszkasz w lokum, w którym salon i sypialnia to jedno i to samo pomieszczenie, bardzo ważny jest odpowiedni wybór mebli. Powinny one spełniać zarówno funkcje sypialniane, jak i służyć podczas przyjmowania gości czy do odpoczynku i relaksu przed telewizorem. Najlepszym rozwiązaniem będzie zatem rozkładana kanapa, którą łatwo przeistoczyć można w podwójne łóżko, lub też mebel z miejscem do przechowywania pościeli, co usunie niepotrzebny w salonie bałagan.