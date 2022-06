Jak ciekawie udekorować korytarz?

Szafki na buty to niemal niezbędnik – niedbale poustawiane duże ilości obuwia, to nie tylko wrażenie bałaganu, ale także rozwiązanie niewygodnie, które zabiera cenne miejsce. W szafkach na buty możemy przechowywać obuwie sezonowe i sportowe, rzadziej używane. Do wyboru mamy szafki wiszące, stojące lub w zabudowie. Mają one różne mechanizmy otwierania, co jest ważnym kryterium wyboru, gdy zależy nam na oszczędności miejsca. Szafki na buty mogą być elementem dekoracyjnym, przykuwając uwagę wyjątkowym stylem lub mogą cechować się subtelnym minimalizmem, stapiając się z wnętrzem.