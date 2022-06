Nowoczesny dom w magicznym otoczeniu

Dzisiaj zapraszamy na wycieczkę po współczesnym domu zaprojektowanym w taki sposób, aby był jak najbardziej przyjazny dla środowiska. Jest to dom niesamowicie nowoczesny, ale dzięki naturalnym materiałom użytym do jego budowy i wspaniale przemyślanemu projektowi doskonale wpisuje się w otaczające go łąki i wzgórza. Wewnątrz znajdziemy cztery sypialnie, gabinet, salon i nowoczesną kuchnię. Jak zaraz zobaczymy, strefa korytarza i przedpokoju jest wisienką na torcie tego projektu. Do domu wchodzi się ze strony południowej, od pięknego ogrodu. Na przedzie dziedzińca znajdziemy ukryty kocioł na biomasę, który zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę w domu, co minimalizuje negatywny wpływ nieruchomości na środowisko.