Jak zaaranżować doskonałe kino domowe!

Decydując się na wyposażenie swojego salonu w kino domowe, masz dwie opcje do wyboru. Możesz kupić gotowy zestaw, zintegrowany lub oddzielnie poszczególne komponenty. Gotowe zestawy są skierowane do odbiorców, którzy nie chcą bawić się w samodzielne składanie kina domowego. Najczęściej jednak są to produkty masowe, które jakością wykonania oraz oferowanego dźwięku nie dorastają nawet w połowie do urządzeń sprzedawanych osobno. W skład takiego zestawu wchodzi odtwarzacz DVD lub Blu-Ray z wbudowanym wzmacniaczem i dekoderami poszczególnych formatów dźwięku oraz zestawem głośników w systemie 2.1, 5.0, 5.1 lub 7.1. Mają jedną zaletę, która może decydować o wyborze przez konsumentów – są znacznie tańsze. Często w cenie jednego segmentu kina domowego dobrej marki można kupić kilka gotowych zestawów.

Jeśli zdecydujesz się na druga opcję, przygotuj się na większe wydatki. Lista Twoich zakupów to:

odtwarzacz, amplituner, głośnik i kable. Podstawowy wybór to odtwarzacz DVD lub Blu-Ray. Alternatywą są tzw. odtwarzacze sieciowe, które służą do oglądania filmów i seriali zakupionych przez internet i zapisanych na twardym dysku.