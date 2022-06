Jak urządzić ultranowoczesną łazienkę?

Nowoczesne umywalki mają to do siebie, że zawsze zachwycają swoją nietypową formą. Mogą to być zwykłe umywalki o prostym kształcie, ale i tak będą mieć w sobie połączenie eleganckiej nonszalancji i nowoczesnego kształtu. Mogą to być również nietypowe umywali, tak jak ta prezentowana na zdjęciu – jest połączona z szeregiem półek, które wykorzystamy na przetrzymywanie akcesoriów. W przypadku umywalek wybór jest ogromny, dlatego niezależnie od wielkości łazienki i miejsca jakie chcemy na nie przeznaczyć, zawsze znajdziemy coś, co będzie nam odpowiadać. Mogą to być umywalki o owalnym kształcie lub równie popularne kwadratowe – ewentualnie prostokątne. Rzadziej stosujemy misy i umywalki imitujące np. muszle – są przeznaczone do większych wnętrz, w których cała aranżacja jest spójna. W mniejszych łazienkach możemy wykorzystać umywalki, które są połączone razem z wielofunkcyjną szafką – wybór jest naprawdę spory.