78-metrowa rezydencja: dwa piętra i mnóstwo przestrzeni dla każdego

Zakup i posiadanie domu wymaga wielu poświęceń, zwłaszcza wówczas, gdy zgromadzony budżet jest dość ograniczony. Nie jest to jednak powód do zmartwień, bowiem na rynku dostępnych jest wiele różnego rodzaju domów i wartość któregoś z nich na pewno nie nadszarpnie rodzinnych finansów. Na cenę budynku wpływa przynajmniej kilka czynników, takich jak lokalizacja, materiały zużyte do wzniesienia obiektu, czy wielkość domu. Rezydencja, którą prezentujemy w niniejszym Katalogu Inspiracji nie wymagała znaczących nakładów finansowych. Zaledwie 78-metrowa, wykonana głównie z drewna i betonu to idealne rozwiązanie dla rodzin o ograniczonym kapitale. Nie czekajmy zatem dłużej i przyjrzyjmy się bliżej temu pięknemu obiektowi, w którym bezdyskusyjnie króluje minimalizm. Do startu gotowi – start!