Лесной домик в 45 кв. метров за 0,5 млн

Архитектурное бюро Vroom является автором этого интересного проекта, реализованного в Голландии. Здесь, в прибрежных районах, очень развит скромный семейный туризм с арендой домиков, маленьких таунхаусов и квартир для туристов. Приезжают сюда как из Амстердама, так и из соседних стран – Германии, Бельгии и даже Франции.
Общая площадь дома – около 45 кв. метров. Среди них кухня-гостиная занимает 18 кв. метров, первая спальня – 12 кв. метров, вторая спальня – 7 кв. метров, ванная – 4 кв. метра, а прихожая – еще 4 кв. метра. Таким образом, общая площадь дома составляет всего 45 кв. метров! Дом реализован в семейном формате на 4 человек с двумя однополыми детьми.
Со стороны улицы мы видим густые заросли уже почти полу-диких растений. Найти такой участок не трудно, да и построить на нем такой маленький домик будет тоже не самой сложной задачей. Так, примерная стоимость реализации дома рассчитана, исходя из цифры в 10 тысяч рублей за кв. метр без отопления и 15-20 тысяч рублей с отоплением, в зависимости от типа отделки. Так, дом для всесезонного проживания такого формата и именно с таким ремонтом (без мебели) будет стоить 1 млн рублей. Аналогичный дом с простейшей отделкой без отопления и утепления – 500 тысяч рублей.
Добиться стоимости в 500 тысяч рублей можно за счет маленьких окон, простой кровли, простой отделки из ламината и штукатурки стен под покраску или бумажных обоев. Также эта сумма предусматривает более тонкие стены, чем у дома за 1 млн рублей с утеплением и системой отопления.
Такой дом удобно построить на дачном участке, например, под Москвой. Несмотря на свои маленькие размеры, только что построенный, новый и красивый, с симпатичной мебелью и панорамными окнами на террасу, он может стать отличной альтернативой жизни в маленькой двушке или однушке в городе.
Гостиная открытого плана со столовой и кухней занимает площадь всего лишь 18 кв. метров. На фотографии комната кажется больше из-за объектива фотокамеры. Расположить здесь мебель можно, в принципе, как угодно. Меблировка такого дома будет стоить около 500 тысяч рублей, если брать все в IKEA, включая диван за 50 тысяч, кухню с техникой за 50 тысяч, столовую группу за 60 тысяч рублей и так далее.
Система отопления в доме основана на тепловом насосе и разводке по периметру радиаторов отопления со встроенными в пол трубами, поэтому здесь тоже возможна реализация панорамного остекления. Как видите, в доме нет чердачных перекрытий, но утеплена кровля, что позволяет за ту же сумму, что с перекрытиями, но без утепления, получить большую высоту потолков.
Детская спальня имеет площадь 7 кв. метров и является просто спальным местом. Игры, уроки – все делается в столовой при гостиной.
А для родителей есть отдельная спальня и ванная комната (12 и 4 кв. метра). Здесь имеется шкаф-купе, комод, большая кровать, а также вид на собственный сад.
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