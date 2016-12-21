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Лесной домик в 45 кв. метров за 0,5 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
vakantiehuisje, Architectenbureau Vroom Architectenbureau Vroom Wiejski salon
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Архитектурное бюро Vroom является автором этого интересного проекта, реализованного в Голландии. Здесь, в прибрежных районах, очень развит скромный семейный туризм с арендой домиков, маленьких таунхаусов и квартир для туристов. Приезжают сюда как из Амстердама, так и из соседних стран – Германии, Бельгии и даже Франции.

Общая площадь дома – около 45 кв. метров. Среди них кухня-гостиная занимает 18 кв. метров, первая спальня – 12 кв. метров, вторая спальня – 7 кв. метров, ванная – 4 кв. метра, а прихожая – еще 4 кв. метра. Таким образом, общая площадь дома составляет всего 45 кв. метров! Дом реализован в семейном формате на 4 человек с двумя однополыми детьми.

В сказочном лесу

vakantiehuisje, Architectenbureau Vroom Architectenbureau Vroom Wiejskie domy
Architectenbureau Vroom

Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom

Со стороны улицы мы видим густые заросли уже почти полу-диких растений. Найти такой участок не трудно, да и построить на нем такой маленький домик будет тоже не самой сложной задачей. Так, примерная стоимость реализации дома рассчитана, исходя из цифры в 10 тысяч рублей за кв. метр без отопления и 15-20 тысяч рублей с отоплением, в зависимости от типа отделки. Так, дом для всесезонного проживания такого формата и именно с таким ремонтом (без мебели) будет стоить 1 млн рублей. Аналогичный дом с простейшей отделкой без отопления и утепления – 500 тысяч рублей.

Добиться стоимости в 500 тысяч рублей можно за счет маленьких окон, простой кровли, простой отделки из ламината и штукатурки стен под покраску или бумажных обоев. Также эта сумма предусматривает более тонкие стены, чем у дома за 1 млн рублей с утеплением и системой отопления.

Маленький, зато свой

vakantiehuisje, Architectenbureau Vroom Architectenbureau Vroom Wiejski salon
Architectenbureau Vroom

Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom

Такой дом удобно построить на дачном участке, например, под Москвой. Несмотря на свои маленькие размеры, только что построенный, новый и красивый, с симпатичной мебелью и панорамными окнами на террасу, он может стать отличной альтернативой жизни в маленькой двушке или однушке в городе.

Гостиная-столовая

vakantiehuisje, Architectenbureau Vroom Architectenbureau Vroom Wiejski salon
Architectenbureau Vroom

Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom

Гостиная открытого плана со столовой и кухней занимает площадь всего лишь 18 кв. метров. На фотографии комната кажется больше из-за объектива фотокамеры. Расположить здесь мебель можно, в принципе, как угодно. Меблировка такого дома будет стоить около 500 тысяч рублей, если брать все в IKEA, включая диван за 50 тысяч, кухню с техникой за 50 тысяч, столовую группу за 60 тысяч рублей и так далее.

Отопление

vakantiehuisje, Architectenbureau Vroom Architectenbureau Vroom Wiejski salon
Architectenbureau Vroom

Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom

Система отопления в доме основана на тепловом насосе и разводке по периметру радиаторов отопления со встроенными в пол трубами, поэтому здесь тоже возможна реализация панорамного остекления. Как видите, в доме нет чердачных перекрытий, но утеплена кровля, что позволяет за ту же сумму, что с перекрытиями, но без утепления, получить большую высоту потолков.

Спальня

vakantiehuisje, Architectenbureau Vroom Architectenbureau Vroom Wiejska sypialnia
Architectenbureau Vroom

Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom

Детская спальня имеет площадь 7 кв. метров и является просто спальным местом. Игры, уроки – все делается в столовой при гостиной.

Мини-дом

vakantiehuisje, Architectenbureau Vroom Architectenbureau Vroom Wiejskie domy
Architectenbureau Vroom

Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom
Architectenbureau Vroom

А для родителей есть отдельная спальня и ванная комната (12 и 4 кв. метра). Здесь имеется шкаф-купе, комод, большая кровать, а также вид на собственный сад.

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