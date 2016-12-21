Лесной домик в 45 кв. метров за 0,5 млн

Со стороны улицы мы видим густые заросли уже почти полу-диких растений. Найти такой участок не трудно, да и построить на нем такой маленький домик будет тоже не самой сложной задачей. Так, примерная стоимость реализации дома рассчитана, исходя из цифры в 10 тысяч рублей за кв. метр без отопления и 15-20 тысяч рублей с отоплением, в зависимости от типа отделки. Так, дом для всесезонного проживания такого формата и именно с таким ремонтом (без мебели) будет стоить 1 млн рублей. Аналогичный дом с простейшей отделкой без отопления и утепления – 500 тысяч рублей.

Добиться стоимости в 500 тысяч рублей можно за счет маленьких окон, простой кровли, простой отделки из ламината и штукатурки стен под покраску или бумажных обоев. Также эта сумма предусматривает более тонкие стены, чем у дома за 1 млн рублей с утеплением и системой отопления.