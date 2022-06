Co musisz wiedzieć przed zakupem akwarium?

Wieczorne seanse przed akwarium rozładowują napięcie. To już nawet nie puste hasła – wpływ prowadzenia akwarium na samopoczucie jego właściciela, a niekiedy także osób, pozostających pod wpływem piękna podwodnego świata, został udowodniony naukowo kilka lat temu przez amerykańskich naukowców. Badania przeprowadzone na grupie kilkudziesięciu osób, udowodniły, że w biurach pracowników, które zostały wyposażone w akwaria, rzadziej dochodziło do nieporozumień i nerwowych konfliktów. Piękne, duże, kolorowe, odpowiednio pielęgnowane akwarium będzie ozdobą każdego mieszkania lub domu. Spełni funkcję nie tylko estetyczną, nastrojową ale również relaksacyjną a z czasem jego prowadzenie może stać się długoletnią pasją. Akwarystyka to może być hobby na całe życie a nawet zajęcie kultywowane przez kolejne pokolenia. Domowa hodowla rybek akwariowych to cała kultura i aktywność , od której po kilku miesiącach ciężko się oderwać. Rybki akwariowe, chociaż nie utrzymują bliższego kontaktu z hodowcą są zwierzętami i nie mogą być traktowane przedmiotowo. O ile większość z nas przeczuwa nastroje i potrzeby np. pasa lub kota, tak z rybkami jest nieco trudniej. Możemy spróbować nauczyć się tego wraz z całą rodziną i wciągnąć w to również najmłodszych członków ucząc ich w ten sposób odpowiedzialności. Podmiana wody, niedopuszczanie do nadmiernego rozwoju glonów oraz czyszczenie sprzętu akwarystycznego to najlepsze sposoby na wdrożenie dziecka w jego pierwsze obowiązki. Poradników na temat tego, jak założyć akwarium, gdzie kupić sprzęt do niego oraz skąd czerpać inspiracje na projektowanie wnętrza, w samej sieci jest całe mnóstwo. Czasy, w których jedyne informacje na temat prowadzenia rybek znajdywaliśmy w sklepie zoologicznym są już dawno za nami. Warto sięgnąć po nową literaturę, której jest pełno na rynku. W naszym artykule znajdziecie inspiracje i porady jak się zabrać do planowania pierwszego akwarium.