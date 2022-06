16 drewnianych płotów we wszystkich stylach

Proste, mocne ogrodzenie z drewnianych desek to prawdziwa klasyka. idealnie sprawdzi się na prawie każdej działce, a w szczególności pasuje do nowoczesnych posiadłości. Drewno może mieć różne wykończenie więc jest bardzo uniwersalne i elastyczne. Co więcej, zawsze można pomalować je lakierem i zmienić tym samym jego wygląd. To zdjęcie pokazuje jak mały żywopłot zasadzony pod nim doskonale wpływa na estetyczny odbiór tego prostego ogrodzenia.