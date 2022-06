5 sposobów na aranżację salonu w zgodzie z feng shui

Luksusowe, miękkie w dotyku i przyjemne materiały, świece zapachowe i urokliwe dodatki tworzą we wnętrzu relaksujący klimat, mający pozytywny wpływ na nasze ciało i nasz umysł. Urządzając salon, weź pod uwagę wszystkie zmysły, tak aby oddziaływać na każdy z nich. Feng shui negatywnie odnosi się do ignorowania jednych zmysłów kosztem innych. Całościowe odbieranie świata to klucz do harmonii.