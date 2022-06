Krok po kroku: jak stworzono spektakularny dom!

Dzisiaj chcielibyśmy omówić pokrótce projekt nazwany Bhaskara. Jest to efekt prac architektów z A3 Atelie Academy of Architecture i według specjalistów, został on wykonany tak, aby korzystać z lokalnych materiałów, maksymalnie efektywnie korzystać z energii, wody i innych zasobów naturalnych, a także wdrożyć alternatywne techniki konstrukcji, tworząc dom, który może znajdować się w dowolnym mieście na świecie; proponując rozwiązania, które stanowią prawdziwą definicję trwałości bez pogorszenia komfortu i funkcjonalności budynku.

Piękny dom ekologiczny wykonany z ubitej ziemi (właśnie tak! nowa technologia cegły ), jest z pewnością wart zobaczenia. Pozwólcie nam pokazać Wam cały proces i jego rezultaty. Zapraszamy!