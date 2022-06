homify 360°: styl skandynawski w męskim mieszkaniu w Warszawie

Aneks kuchenny łączony z salonem i niewielkim jadalnianym stołem, to nowoczesne rozwiązanie, które świetnie sprawdza się w niewielkich mieszkaniach, spełniających potrzeby młodych i aktywnych zawodowo osób. W zaaranżowanej przestrzeni kluczową rolę odgrywa oświetlenie. Surowe i masywne białe lampy w metalowych abażurach oraz proste, czarne reflektory nawiązują nieco do stylu industrialnego i przełamują nordyckie ciepło i naturalność. Z drugiej jednak strony, projektanci zadbali o to, by każdy punkt tego wnętrza był doskonale oświetlony – światło jest, bowiem kluczowe w aranżacjach inspirowanych stylem skandynawskim.