Przed i po: od starej fabryki do przytulnego mieszkania

Klimat we wnętrzu zmienił się o trzysta sześćdziesiąt stopni! Zimne i nieprzyjemne elementy zniknęły, a w ich miejsce wprowadzono akcenty wnoszące ciepło i przytulność. Fabryczne oświetlenie zastąpiono subtelnie rozmieszczonym w suficie lampkami LED, a burą wykładzinę dwoma różnymi materiałami- drewnianymi panelami i łaciatym linoleum. Rozróżnienie to wyznacza granicę pomiędzy dwoma obszarami pełniącymi różne funkcje- jadalnią i kuchnią. Białe ściany oraz meble kuchenne w tym samym kolorze optycznie powiększają to wnętrze, nadając mu przestronniejszy i jaśniejszy charakter.