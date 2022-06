12 wejść typu: Dlaczego sam o tym nie pomyślałem?

Wejście do domu – przedpokój, jak wszyscy wiemy, jest jego wizytówką. Jest to również pomieszczenie, o którym często zapominamy, nie szukamy jego piękna, nie próbujemy wprowadzić tu magii, w nadziei, że reszta domu przytrze pierwsze wrażenie jakie mają nasi goście. Przedpokój, lub strefa tuż przy drzwiach wejściowych często skrywa wiele możliwości. W dzisiejszym Katalogu Inspiracji pokażemy Wam ciekawe pomysły, aby wejście do domu było wspaniałą jego częścią, niezależnie od wymiarów, ani usytuowania. Odkryjemy też pomysły na różne style aranżacyjne, tak więc każdy napewno znajdzie tu coś dla siebie. Chcemy szczególnie przykuć Waszą uwagę do kreatywnych koncepcji, z których można czerpać inspirację. Zaczynajmy!