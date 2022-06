Dom idealny to pojęcie względne i dla każdego oznacza co innego- jedni cenią przestronne wnętrza, natomiast drudzy doceniają intymną atmosferę i klimat. My dziś chcielibyśmy przedstawić Wam ogromną posiadłość, która została tak zaprojektowana by służyć funkcjonalnością, komfortem i niepowtarzalnym klimatem swoim właścicielom. 550 metrów kwadratowych powierzchni to metraż niewyobrażalnie duży i arcytrudny do zagospodarowania, na szczęście naszym architektom udało się fantastycznie wybrnąć z tej sytuacji i zaprojektować wnętrze doskonale rozplanowane, funkcjonalne i stylowe. Zobaczcie jak prezentuje się dom, który dostarcza maksimum przyjemności!