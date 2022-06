Stary bungalow w nowej odsłonie

Dawno, dawno temu, bungalow, o którym mowa, znajdował się w bardzo opłakanym stanie. Patrząc na tę wspaniałą rezydencję dziś, niewiarygodnie ciężko w to uwierzyć. Obiekt nazwany „Zagajnikiem” zaprojektowała angielska firma Designcubed. Odnowiona posiadłość zachowała wiele elementów ze swojego pierwotnego wyglądu, z tym że nadano im bardziej współczesny wygląd, zgodny ze standardami obowiązującymi w XXI wieku. W niektórych zabytkowych domach przestrzeń jest podzielona na części oddzielone od siebie ciężkimi ściankami działowymi, które wykluczają płynność układu przestrzennego i blokują dostęp światła naturalnego do wnętrza. Dom ze zdjęć, dzięki swoim architektom, nie boryka się z tym problemem, został bowiem zaaranżowany na otwartym planie. Nowy układ pomieszczeń oraz ciekawa oprawa zewnętrzna to niewątpliwie kolejny z atutów prezentowanego obiektu. Przyjrzyjmy się mu bliżej…

Dodatkowe informacje: wstępna koncepcja Martin Swatton, zdjęcia Steve Taylor.