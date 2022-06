Wiosenne dekoracje do domu

Podłoga to powierzchnia, która nie powinna być ignorowana w procesie dekorowania wnętrz na wiosnę. Daje nam duże pole do popisu, jeżeli chodzi o ozdabianie, jednak wykładzina czy gruby i ciężki dywan nie zawsze jawią się jako najlepsza opcja, zmuszając nas do poszukania innych rozwiązań. Ten model od Boogie Design to produkt, który, choć wykonany z grubego filcu o stuprocentowym składzie wełny, jawi się niezwykle delikatnie. Tym, co czyni go jednak najlepszym wyborem na wiosnę, to filcowe kwiatki, które dowolnie można rozmieszczać na powierzchni dywanu. Czy to w kolorach widocznych na zdjęciu, czy też w tych, produkowanych na zamówienie, są one oryginalnym dodatkiem, czyniącym z tego modelu produkty wysoce interaktywny i pobudzający kreatywność.