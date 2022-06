homify 360°: designerski dom we Wrocławiu

Designerski dom to taki, który wyróżnia się na tle innych w okolicy, nie tylko kształtem i formą bryły, ale także materiałami, użytymi do jej wzniesienia. Tym, co nadaje budynkowi designerskiego charakteru, to jednak przede wszystkim niestandardowy zamysł i unikatowy koncept, na którym opiera się jego projekt.

Coraz częściej wyjątkowe i niekonwencjonalne domy wznosi się także w Polsce. Jesteśmy bardziej otwarci na powierzanie projektu naszych czterech ścian profesjonalnym architektom i projektantom wnętrza, oczekując unikatowego rezultatu. Jednym z takich oryginalnych projektów jest dom czarna kostka we Wrocławiu. Budynek ten był we wcześniejszym wcieleniu typowym białym domkiem o sześciennej bryle, które wyrastały jak grzyby po deszczu w polskich miastach w latach 60-tych i 70-tych. Zobaczcie designerską transformację tego budynku, przeprowadzoną przez biuro projektowe Kameleonlab, w dom unikatowy, stylowy i nowoczesny!