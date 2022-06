Długa droga do wymarzonego mieszkania z genialną mini-kuchnią

Sypialnia bez okien to zawsze sypialnia ciemna i ponura. Zwłaszcza, gdy jedyne źródło światła jest zbyt jasne i sztuczne. Gołe ściany także nigdy nie dodają pomieszczeniu uroku, a raczej ułatwiają zaliczenie go do bezosobowych. Nawet rozmieszczenie starych mebli w sypialni ze zdjęcia nie zostało dokonane z jakimkolwiek pomyślunkiem. W tylnej części pokoju usytuowano łóżko i wysoką szafę. W części przedniej oprócz stołu i krzeseł nie było nic. Nawet najmniejszego elementu dekoracyjnego.