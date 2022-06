48 m2 za niewiele ponad 100 tys.zł

Nasza dzisiejsza propozycja ekstrawaganckiej posiadłości na wsi to nic innego jak dom modułowy z kontera. Domy modułowe są Wam z pewnością bardzo dobrze znane, ponieważ niejednokrotnie opisywaliśmy je w naszych artykułach. Natomiast dom z kontenera to nowoczesny sposób budownictwa, który pozwala zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, a także czasu. Co najważniejsze budując dom z kontenera wcale nie potrzebujecie pozwolenia na budowę! Ich główną zaletą jest cena oraz mobilność. Zastanawiacie się, dzięki czemu nasz dzisiejszy bohater artykułu prezentuje się unikatowo i nieszablonowo? To wyrafinowane i niepowtarzalne połączenie szarego drewna z modrzewia oraz utlenionej stali – w ten sposób architektom udało się stworzyć ekstrawagancką, a przy tym niezwykle elegancką i modną fasadę.