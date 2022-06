Polski design: krzesła, które sprawią, że usiądziesz z wrażenia

Nic tak nie sprawia, że zaczynamy czegoś pragnąć, jak ograniczony do tego dostęp. Motyw zakazanego owocu znany nam jest od zarania dziejów, kiedy to doprowadził do wypędzenia pierwszych ludzi z biblijnego ogrodu Eden. We współczesnym świecie nieograniczonej konsumpcji uczynienie czegoś limitowanym, ekstremalnie trudnym do zdobycia i ograniczonym w ilości, to najlepszy sposób na wzbudzenie w nas silnego uczucia pożądania. Tak też dzieje się w przypadku tego wyjątkowego i niezwykle oryginalnego krzesła od Zieta Prozessdesign.

Krzesło to, z limitowanej edycji Chippensteel 0.5, dostępne jest w ograniczonej liczbie stu egzemplarzy! Wykonano je z niezwykle modnego w ostatnim czasie materiału- miedzi- którą wypolerowano, nadając jej wysoki połysk. Model miedziany to brat wcześniejszej kolekcji krzeseł o tej samej nazwie, ale wyprodukowanych ze stali przy wykorzystaniu do tego specjalnej technologii FIDU, umożliwiającej artystyczne wyginanie płatów blachy. Krzesło to jest wyjątkowym produktem, którego styl najlepiej określić można mianem industrialnego glamour.