19 zachwycających ogrodów: po ich obejrzeniu natychmiast naprawisz swój!

W ciągu wieków ogrody posiadały różną formę i rozrastały się czasem do olbrzymich rozmiarów. Już w starożytności babilońskie Wiszące Ogrody Semiramidy zaliczane były do cudów świata. W czasach istnienia wielkich rezydencji ogród i park był naturalnym ich otoczeniem. Z tego okresu przetrwało do dziś wiele wspaniałych posiadłości. Ale ogrody powstają także współcześnie i wpisują się na stałe w krajobraz kulturowy miast i mniejszych miejscowości - ogrodnictwo to nadal bardzo prężna dziedzina.

Ogrody od wieków inspirują artystów, poetów filozofów i zwykłych, szarych ludzi do twórczego życia. Znaleźliśmy dla Was 19 wskazówek jak pobudzić swoją kreatywność i stworzyć wymarzoną, kwiecistą oazę przy swoim domu. Obejrzyjcie te wspaniałe ogrody zaprojektowane i stworzone przez najlepszych architektów krajobrazu z całego świata. A jeśli nadal będzie Wam mało, zajrzyjcie tutaj: 10 fantastycznych sposobów na zazielenienie małej powierzchni