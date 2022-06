Nowoczesny dom dla współczesnej rodziny

Jeśli marzy Wam się dom o klasycznym, prostym dizajnie, aczkolwiek nowoczesnym i wyrafinowanym wnętrzu to jest to propozycja przygotowana specjalnie dla Was! Posiadłość znajduje się północno-wschodnim Meksyku, w stanie Nuevo Leon. To przepiękny i zapierający dech w piersiach projekt domu jednorodzinnego, który z pewnością jest spełnieniem marzeń zdecydowanej większości z nas. Elegancja, wyrafinowanie i prostota – tak w trzech słowach można opisać budynek, który został nazwany przez architektów Casa Caritas nr 58 . Jeśli choć trochę zaintrygowaliśmy Was i nieco zaciekawiliśmy zapraszamy do zapoznania z nami tej niezwykłej i wspaniałej posiadłości.