10 powodów dla których warto utrzymywać porządek w domu

Nie tylko lepszy nastrój, ale i zdrowie. Dotyczy to szczególnie alergików, jednak chyba nikt z nas nie chce otaczać się roztoczami… Roztocza, czyli mikroskopijne pajęczaki, które często odpowiedzialne są za alergię w naszym domu. Niestety nie możemy przed nimi uciec nawet na koło podbiegunowe, ponieważ są dostosowane do życia w każdych warunkach. Jednak skutecznie możemy z nimi walczyć na co dzień. Pomimo tego, że są praktycznie wszędzie, a do tego nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć gołym okiem, to możemy powstrzymać ich inwazję w naszym domu. Nie chodzi tylko o sprzątanie, ale również o powstrzymanie reakcji alergicznych, które mogą prowadzić do astmy u dzieci.