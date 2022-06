6 mebli z drewnianych palet, które możesz stworzyć już dziś!

Meble skonstruowane z palet są nie tylko niedrogie w wykonaniu, ale także stylowe i praktyczne. Świetnie komponować będą się zwłaszcza z wnętrzami utrzymanymi w estetyce industrialnej, gdyż jak dobrze wiemy, drewno jest ich stałym elementem. Materiał ten doskonale łączy się z innymi wykorzystanymi do kreowania wnętrz o przemysłowej stylistyce- z betonem, stalą czy miedzią. W tym przypadku stworzono wyjątkową kanapę, która jest nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale także funkcjonalna- dzięki przymocowaniu do niej kółek, uczyniono ją mobilną. Meble, które można łatwo przemieszczać, nadają się szczególnie do małych, ciężkich do zaaranżowania pomieszczeń.

