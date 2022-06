5 zasad, których należy przestrzegać, urządzając na otwartej przestrzeni

Największym wyzwaniem przy urządzaniu otwartej przestrzeni jest zachowanie spójnej i harmonijnej estetyki. Łączenie pomieszczeń o tak odrębnym charakterze, jak kuchnia czy salon, może nastręczać pewnych trudności. Pod tym względem można postawić na kilka rozwiązań:

jednolity kolor ścian- przyczyni się on do spójnego charakteru wnętrza, sprawi, że jeden obszar płynnie przechodzić będzie w drugi, bez sztucznych podziałów.

jednakowy materiał na podłodze-kolejnym elementem spajającym otwartą przestrzeń jest zachowanie tego samego materiału na podłodze. Choć może się to wydawać niepraktyczne, zwłaszcza pod względem odporności na zniszczenia w kuchni, to jednak rozwiązanie to w znacznym stopniu przyczynia się do utrzymania harmonii we wnętrzu.

przewijający się motyw- istotna jest także spójność dekoracyjna, przejawiająca się na przykład w wyborze ozdób i dodatków w tym samym stylu lub też utrzymanych w jednakowej palecie kolorów.