Dom, który pojedzie z Tobą na sam koniec świata

Czy dom na kółkach może spełnić marzenia o własnych czterech ścianach, i to takich, w których można zamieszkać na stałe, a nie jedynie na czas urlopu?

W USA już od wielu lat istnieje wielki boom na małe domki konstruowane na przyczepach. Początkiem tej dziwnej mody została akcja wywołana przez Jaya Shafera, młodego projektanta i przedsiębiorcy, który mieszkał 10 lat w małym domu na kółkach na zaledwie 9 metrach kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Jako chłopiec, zawsze chciał być architektem, ale nie mógł sobie pozwolić na naukę, więc poszedł do szkoły plastycznej. Konsekwencja i upór doprowadziły, do tego, że Jay otrzymał prestiżową nagrodę za Najbardziej Innowacyjny Projekt swego naturalnego domu, było to w 1999 roku.

We Francji, w ostatnich latach również pojawiły się pierwsze projekty tego typu. Jest to ruch anty konsumpcyjny i pro ekologiczny. Taki rodzaj mieszkania jest idealny dla tych, co chcą żyć tak, by w jak najmniejszym stopniu wpływać na naszą planetę i jednocześnie utrzymać komfort.

Tak zaczęła się szalona moda na ekologiczne domki, które można wybudować za stosunkowo małe pieniądze, a co najważniejsze, można je ze sobą zabrać wszędzie! Tiny House Concept, to firma budowlana, która wyprodukowała taki dom na kółkach. Liczy on zaledwie 19 metrów kwadratowych powierzchni a zawiera wszystko, co potrzebne do życia, to możliwe!? Uwierzycie dopiero kiedy zobaczycie!