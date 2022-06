Dom pod dębem na przedmieściach Warszawy

Tym, co wyróżnia ten budynek od innych znajdujących się w okolicy, to swoista fuzja elementów wywodzących się z różnych stylów. Jednym z nich, wpisujących się nie tylko w naturalność elewacji, ale także w architektoniczny charakter regionu, są ażurowe elementy, widoczne na zdjęciu. Przesłaniają one po części ścianę wykonaną z wielkopowierzchniowych szklanych płyt, znajdującą się na tyłach budynku. Nawiązują one do charakterystycznych dla regionu drewnianych willi, tak zwanych „świdermajerów”, cechujących się bogatymi ażurowymi zdobieniami werand i ganków.