3 wspaniałe domki z bali i ich rzuty

Co do wnętrza konstrukcji, jest podobna do tego, co podziwialiśmy w poprzednim modelu, oznacza to, że zmiany są niewielkie, ale istnieje duża różnica, którą musimy podkreślić: wykonanie ścian i stropów. Cały budynek ma 56 metrów kwadratowych powierzchni, w tym 3 sypianie! Imponujący wynik…