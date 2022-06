​Dzień Kobiet w aranżacji wnętrz – kwiaty, które nigdy nie zwiędną

W Polsce do niedawna 8 marca kojarzył się głównie z komunizmem, rajstopami i czerwonymi goździkami. Dziś to raczej miła tradycja i dzień, w który panie mogą liczyć na kwiaty i drobne podarunki od swych ukochanych, przyjaciół, rodziny i współpracowników płci męskiej. Wśród najpopularniejszych wyborów kwiatowych od lat znajdują się róże i tulipany. Do łask powoli powracają też owiane złą sławą goździki, a panowie chcący popisać się większą oryginalnością często sięgają po storczyki lub słoneczniki. Jednak, jakkolwiek piękna i wyszukana byłaby wybrana wiązanka kwiatowa, obdarowana pani będzie mogła cieszyć się nią jedynie przez krótki moment. Nietrwałość nierozerwalnie łączy się, bowiem z urokiem kwiatów i dlatego wielu panów decyduje się na prezent, którym ukochana będzie mogła cieszyć się bez limitu czasu.

Jednym z pomysłów na podarunek dla ukochanej kobiety może być modny gadżet lub dodatek do domu ozdobiony kwiatowym motywem. Kwiatowa symbolika bezpośrednio nawiązuje do Dnia Kobiet, a podarunek może zdobić mieszkanie obdarowanej pani przez długie lata. Kwiaty to także jeden z najwdzięczniejszych motywów w aranżacji wnętrz, z pewnością zostanie doceniony przez miłośniczki kobiecych i romantycznych stylizacji. Ponadto jest to też motyw ponadczasowy, stylowy i elegancki, a akcenty i dodatki ozdobione kwiatami potrafią ożywić każdą przestrzeń i wprowadzić do wnętrza wiosnę.