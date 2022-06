Dom z nowoczesnym twistem

Jeśli architekt wnętrz nazywający się Guillaume da Silva projektuje dom we Francji, w mieście o urokliwej nazwie Roubaix, to możemy mieć pewność, że powstanie projekt naprawdę wyjątkowy. W dzisiejszym Katalogu Inspiracji weźmiemy Was na spacer po przestronnych wnętrzach pełnych charakteru. Oprócz minimalistycznych aranżacji znajdziemy tutaj także pomysłowe mrugnięcia okiem od naszego eksperta…

Co mamy na myśli? Zaraz się przekonacie!