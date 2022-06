Skóra we wnętrzach – czy warto?

Wraz ze stylem skandynawskim powróciła moda na skóry we wnętrzach. Mogą to być dywaniki, narzuty na kanapy, czy skórzane meble – wszystko w wersji minimalistycznej. Kiedyś kojarzone z wyposażeniem leśniczówki lub domku jednorodzinnego na obrzeżach miasta, który wystrojem nawiązuje do natury – obecnie wraca na salony i świetnie prezentuje się w nowoczesnych aranżacjach. Jak dbać o skórę i czy jest ona odpowiednia do naszego wnętrza? W których aranżacjach się nie sprawdzi?