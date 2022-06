6 nowoczesnych wnętrz, które trafią w każdy gust

Oto pierwsze wnętrze i jego wystrój. Ściany, wykonane w stylu rustykalnym, zwiększają ciepło i dodają pomieszczeniu osobistego charakteru, a nowoczesne dodatki dekoracyjne idealnie wkomponowują się w całość. Jednak patrząc na załączone zdjęcia, ciężko jednoznacznie przypisać prezentowaną przestrzeń do jakiegoś konkretnego stylu, a co za tym idzie – widoczna kuchnia to kuchnia eklektyczna. Ciekawe połączenie nowoczesności i eklektyzmu z pewnością sprawdzi się w niejednym domu!