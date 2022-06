Przed i po: jak połączyć trzy piętra w jeden stylowy apartament?

Jeżeli planujecie kompleksowy remont domu czy mieszkania, musicie być przygotowani na szok, jaki przeżyjecie, gdy ekipa remontowa zacznie wyburzać ściany, przeistaczając Wasze cztery ściany w kupę złomu i gruzu. W tym momencie zdacie sobie sprawę, że nie ma już odwrotu. Ale także, że za kilka tygodni czekać będzie na Was wnętrze o zupełnie nowym charakterze.

Nie jest to bynajmniej powód do paniki. Bez względu na to, jak dramatycznie przedstawia się sytuacja uchwycona na zdjęciu, odpowiednia ekipa remontowa kierowana przez profesjonalne biuro architektoniczne z pewnością zadba o to, aby efekty remontu przeszły Wasze najśmielsze oczekiwania!

Na zdjęciu widzimy gruzowisko, które w przyszłości przemieni się w nowoczesną przestrzeń dzienną, a wyburzony otwór w suficie będzie miejscem, w którym staną schody łączące różne poziomy.