10 przykładów pięknych tynków fasadowych

Elewacja domu to jego wizytówka – nawet jeśli wnętrze będzie świetnie urządzone, ale nie zadbamy o to, jak dom wygląda na zewnątrz, może to całkiem zepsuć jego urok. Najpewniejszym rozwiązaniem na wygląd są standardowe, klasyczne elewacje domu, na przykład biały tynk, do którego możemy dobrać dowolny, nawet odważny kolor dachu. Podobnie może być z gładkimi ścianami we wszystkich odcieniach beżu i żółtego. Gotowe recepty na elewacje domu możemy zaczerpnąć u fachowców lub architektów, którzy na pewno posłużą radą i pomogą nam dobrać odpowiedni zestaw połączeń kolorystycznych w każdych, interesujących nas tonacjach. Jednak pomimo tego, że tynk w zwyczajnych kolorach to ponadczasowe, najprostsze i zawsze udane wyjście z sytuacji, to nie jest to wybór oryginalny, z efektem „wow!”. Współcześnie coraz częściej pojawiają się elewacje domu złożone z połączeń różnych, także naturalnych materiałów, na oddzielnych partiach budynku. Przygotowaliśmy małe zestawienie rewelacyjnych pomysłów!