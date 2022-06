Sztuczne stawy – 10 niezwykłych pomysłów!

Co sądzicie o pomyśle, by otoczyć ogród i taras basenem? Mamy nadzieję, że pomysł architektów z Arqflores zachwycił Was równie mocno, jak nas i sprowokował do zupełnie nowego myślenia na temat domowych basenów na świeżym powietrzu. Taki zabieg wprowadził do całej przestrzeni ogrom świeżości i witalności, olśniewając jednocześnie nowoczesną formą.

Warto zauważyć, że cały ogród pozbawiony został jakichkolwiek ornamentów – dzięki temu całość przykuwa uwagę swoją formą i dobrym designem, pozostając zaaranżowanym w nieco minimalistycznym stylu.