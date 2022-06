Wspaniały dom z kamienia

Przednia fasada posiadłości dodaje uroku i niepowtarzalnego klimatu – naturalne, barwne kamienie dodają wyrazistości i oryginalności całości, przez co budynek prezentuje się niesztampowo. Jasnoszare ramy drzwi i okien fantastycznie współgrają z różnokolorowym odcieniem kamienia. Jest to fasada, która zdecydowanie przyciąga wzrok każdego, a co więcej prezentuje się ciekawie, estetycznie i elegancko. W zależności od wykorzystanych kolorów np. okiennic możemy uzyskać efekt nieco bardziej energiczny, żywiołowy bądź stonowany, klasyczny. Jeśli wejście choć trochę zaintrygowało Was to zapraszamy z nami do środka!