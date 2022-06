Inspiracja Ida- biało-czarne, oskarowe stylizacje we wnętrzach

Po raz pierwszy w historii polskiej kinematografii produkcja z naszego kraju zdobył prestiżową statuetkę Oskara za najlepszy film nieanglojęzyczny! Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego to opowieść o wyjątkowej relacji dwóch kobiet, które wspólnie wyruszają w symboliczną podróż, by zmierzyć się ze swoją zawiłą przeszłością. Poszukiwanie własnej tożsamości, mierzenie się z historią, oraz złożoną rzeczywistością Polski lat 60-tych- wszystko to przedstawione w sposób subtelny, wyciszony, ale i z największą dozą aktorskiego i reżyserskiego kunsztu. Polski obraz zachwycił krytyków i publiczność z całego świata, co zaowocowało tegorocznym Oskarem!

Co tym bardziej zachwyca w Idzie, to fakt, iż jest to film czarno-biały- dość niespotykana forma kinematograficzna w kolorowej i wielowymiarowej współczesności. Ta właśnie stonowana kolorystyka inspiruje nas dzisiaj do zaprezentowania Wam wyjątkowych czarno-białych stylizacji wnętrz- w duchu dumy z polskich osiągnięć, pozostajemy w ojczyźnie i prezentujemy tylko rodzime produkty i aranżacje.

Dajcie się zainspirować w tym wyjątkowym dla Polski dniu!