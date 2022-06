Dom kontener… zanurzony w naturze

Oczywiście najbardziej ciekawią nas drewniane deski elewacji, ułożone w sposób ażurowy. Dzięki temu świetnie pasują do żaluzji zasłaniających duże przeszklenia – ciągną się one na wysokość budynku. Zwróćmy na ciekawe rozmieszczenie roślin, które ma sprawiać wrażenie nonszalanckiego oraz do pasujące do elewacji ogrodzenie.

