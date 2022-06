Magiczna willa ukryta w lesie

W dobie postępu technologicznego i niezwykle szybkiego tempa życia coraz częściej wielu z nas z nostalgią myśli o życiu w zgodzie ze środowiskiem i naturalnym rytmem. Jednym z wyrazów tej tęsknoty jest ekologiczna architektura- nastawiona nie tylko na wykorzystywanie naturalnych źródeł energii, ale i pozostająca w harmonii z naturą.

Dziś zabierzemy Was do jednego z domów, który jest jej przykładem. Wzniesiono go na gęsto zalesionej działce, a jego design doskonale wpisuje się w naturalny krajobraz okolicy, a materiały budowlane i wnętrza oddają hołd naturze.