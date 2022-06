65 m², które zachwycają!

Do apartamentu dostaje się przez klatkę schodową, która już od wejścia stanowi zapowiedź wnętrza. Kraje śródziemnomorskie kojarzą się z upałami dlatego wystrój jest nakierowany na ochłodzenie pomieszczeń. Zasłużoną opinią zimnych w dotyku cieszą się kamienne ściany i podłogi. Dlatego też są popularne w krajach śródziemnomorskich. Surowe kamienne schody, grube i ciężkie mury… do tego niezwykle ciepły akcent w postaci antycznego wazonu usytuowanego we wnęce. Minimalistyczne piękno!