Barek w kuchni – 8 modeli, które będziesz chciał mieć w swojej

Kuchnia nie jest już jedynie pomieszczeniem, w którym kobieta przygotowuje posiłki dla całej rodziny. Współczesna kuchnia dopasowuje się do potrzeb i charakteru mieszkańców domu, przejmując różnorakie funkcje. Jednym ze sposobów na nadanie kuchni bardziej wyjątkowego charakteru jest umieszczenie w niej barku. pełni on rolę nie tylko stołu z miejscami do siedzenie, ale także blatu z powierzchnią roboczą oraz dekoracji.

Obejrzyjcie przykłady ośmiu barków do kuchni w różnych stylach.